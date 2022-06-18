Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У дописі він зазначив, що Україна й далі готується до опалювального сезону — до всіх можливих сценаріїв. Під час засідання було прийнято документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні в українських сховищах має бути достатньо газу задля безперебійного забезпечення опалювальних потреб за будь-яких обставин. Сьогодні на ГТС уже понад 10 млрд кубів газу, поповнення запасів продовжується.

Зокрема, затверджено постанову про фіксовану вартість блакитного палива, за якою під час воєнного стану та півроку після його завершення “Нафтогаз” постачатиме газ операторам. Зауважується, що здебільшого ці оператори вже перейшли до держвласності.

Також урядом було доручено передати до власності “Нафтогазу” шість ТЕЦ. Це необхідно задля безперебійного постачання тепла та електроенергії.

За словами Шмигаля, уряд також запропонував РНБО запровадити обмеження проти російської компанії “Роснефтегаз” та афілійованих із нею підприємств, зокрема, компанії “Татойл”. Активи підприємств заблоковано.

Зараз ведеться робота щодо конфіскування всіх активів, пов’язаних із державю-агресоркою.