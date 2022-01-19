Про це було оголошено під час засідання Уряду, однак затвердження постанови відклали на тиждень.

Під час засідання Кабінету міністрів України, стало відомо, що Уряд планує запровадити тимчасове державне регулювання цін на житньо-пшеничний хліб та надасть виробникам пільги для купівлі газу.

В пояснювальній записці проєкту постанови йшлося, що протягом 2021 року вартість хліба зросла на 22,9% – 23,8%. Як ціна на газ для промислових виробників зросла ушестеро. У структурі ціни на хліб вартість газу у січні 2022 року становила 20%. У січні 2021 року вона становила 2%, збільшившись удесятеро.

“На період карантину потребує державного регулювання ціноутворення у сфері роздрібної торгівлі на хліб пшеничний з метою унеможливлення зловживання суб’єктами господарювання своїм становищем та доступності для населення цієї продукції”, – сказано в пояснювальній записці.

Також, планують додати пшеничний хліб до списку соціально значущих товарів у постанові №1432 від 30 грудня, якою також обмежена націнка на хліб житньо-пшеничний та батон на рівні 10% від ціни.

На минулому тижні Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на гречану крупу, цукор, борошно, макарони, молоко, соняшникову та вершкове масло, курку та яйця до закінчення дії карантину через коронавірус, рівні торгової надбавки не перевищуватимуть 10%.