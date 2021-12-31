Кабінет Міністрів вніс батон та соняшникову олію до списку харчових продуктів, які мають істотну соціальну значущість.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому сайті.

Уряд вніс батон і соняшникову олію до списку харчових продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб’єкти господарювання, які їх продають, а також заборонив встановлювати націнку на ці два продукти понад 10%.

Також під обмеження націнки підпадає житньо-пшеничний хліб. Такі правила діятимуть до завершення в Україні карантину, введеного через пандемію коронавірусу Covid-19.

У цьому переліку вже є крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку та вермішель з нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершковою жирністю 7 %.

Уряд не відкидає можливості запровадження прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, зокрема соціального хліба, зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.