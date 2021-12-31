Відповідну постанову опубліковано на урядовому сайті.
Уряд вніс батон і соняшникову олію до списку харчових продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб’єкти господарювання, які їх продають, а також заборонив встановлювати націнку на ці два продукти понад 10%.
Також під обмеження націнки підпадає житньо-пшеничний хліб. Такі правила діятимуть до завершення в Україні карантину, введеного через пандемію коронавірусу Covid-19.
У цьому переліку вже є крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку та вермішель з нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершковою жирністю 7 %.
Уряд не відкидає можливості запровадження прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціальних продуктів, зокрема соціального хліба, зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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- Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко переконаний, що ціни на харчові продукти не зросли. Гречка, за якого словами, коштує 12 гривень за кілограм, а яловичина — до 70. Про сало за 50 грн вправні користувачі мереж зробили влучні фотожаби.