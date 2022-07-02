Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Українці зможуть взяти участь у 6 грантових програмах. Програма мікрогрантів на створення власного бізнесу. Вона передбачає участь не лише досвідчених підприємців, але й початківців. Для того, аби долучитися до цього проєкту необхідно розробити бізнес-план майбутнього підприємства та подати його через портал “Дія”.

За інформацією Міністерства економіки, рішення про надання гранту приймається Державною службою зайнятості. Спочатку фінансування отримають заявники з найвищим балом. Розмір мікрогранту визначається відповідно до його запиту. Проте це не менше 50 000 гривень.

Програма грантів для створення переробних підприємств. Вона передбачає залучення до 8 млн грн. Для першої тисячі заявників держава співфінансує 70% від вартості проєкту, решту оплачує отримувач. Для наступних заяв держава надає кошти у розмірі до 50% вартості проєкту.

Оцінка учасника проводиться банком на основі його ділової репутації, бізнес-проєкту та співбесіди. Рішення про надання гранту приймається Мінекономіки на підставі висновків банку.

Програма грантів “Старт в ІТ” передбачає оплату вартості навчання для громадян, які втратили роботу, знаходяться в неоплачуваних відпустках, ВПО та люди, які бажають отримати нову професію у сфері IT.

Заявки учасників приймаються центрами зайнятості. Одержувачі гранту отримають електронний сертифікат для професійного навчання, який гарантує оплату навчальних послуг. Після завершення навчання учасники мають протягом 30 днів знайти роботу за новою спеціальністю, або відкрити власну справу в цій галузі

Кошти на реалізацію стартапів зможуть отримати не лише розробники готових технологічних продуктів, але й фахівці, які мають ідею проєкту. Підприємець може залучити від 750 тисяч до 3,5 мільйонів гривень безповоротного гранту або від 3,5 до 8 мільйонів гривень поворотної фінансової підтримки. Розмір суми буде залежати від стадії реалізації проєкту. Заявку на участь у програмі можна подати через сайт Фонду розвитку інновацій.

Програми розвитку тепличного господарства та садівництва передбачають надання грантів на реалізацію проєктів, які були затверджені Мінагрополітики. Це легкі тепличні модулі, розміром близько 2 га, та сади площею до 25 га. Підприємці, які хочуть побудувати теплицю, можуть залучити до 7 млн гривень державного співфінансування. Для першої тисячі заявок держава компенсує 70% від вартості проєкту, для всіх наступних заявок – 50%.

Для тих, хто планує закласти сад, передбачається співфінансування в залежності від типу рослин, що висаджуються. Для першої тисячі гектарів держава компенсує 70% вартості проєкту, для наступних – 50%. Заявку на участь підприємці можуть подати через портал “Дія” або у відділеннях уповноважених системно важливих банків, перелік яких визначає Національний банк України.