У середу, 29 вересня, Кабінет Міністрів затвердив чисельність громадян, що підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - грудні 2021 року. Вона становить 13 575 осіб.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Відтак, до Збройних сил призвуть 6 500 осіб, до Держспецтрансслужби – 600, до Національної гвардії – 4 775, до Держприкордонслужби – 1 700.

Загальний обсяг видатків становить 62,9 млн гривень. Обсяг видатків на одного призовника – 4 633 гривні 13 копійок, із них:

4 540 гривень – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу;

93 гривні 13 копійок – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до місця служби).

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо призову на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.