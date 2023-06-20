Джерело: пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури
Як повідомляється, до переліку увійшли 159 проєктів у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
Серед затверджених проєктів – будівництво (капремонт, реконструкція) та аварійно-відновлювальні роботи багатоквартирних будинків, медичних закладів, шкіл та дитячих садків, об’єктів комунальної інфраструктури, а також будівництво захисних споруд цивільного захисту тощо.
“На сьогодні Фонд ліквідації – це перший державний інструмент відновлення, в основі якого логіка цифрового управління. Так, наприклад, процес подачі проєктів регіональною та місцевою владою здійснюється через галузеву систему на базі платформи DREAM. А вже сам відбір проєктів відбувається згідно з автоматизованою методологією пріоритезації, в основі якої – підхід Світового банку. Цей досвід, з максимальним залученням громад, буде в основі подальшого державного бачення організації процесу відновлення країни”, – зазначила заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.
Також у відомстві нагадали, що 12 травня відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з розгляду узагальнених пропозицій заявників щодо виділення коштів Фонду ліквідації.
Відтак, робоча група розглянула 377 пропозицій заявників, узагальнених Житомирською, Закарпатською, Запорізькою, Івано-Франківською, Київською, Львівською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Сумською, Тернопільською, Харківською, Херсонською, Черкаською, Чернігівською та Чернівецькою обласними військовими адміністраціями.
Загальна вартість проєктів, поданих на розгляд, становила 17,9 млрд. гривень.
Як пояснили у міністерстві, з урахуванням рекомендацій Міжвідомчої робочої групи, першочергово до фінансування затверджено проєкти, які забезпечують первинні потреби громадян та створюють необхідні умови для відновлення нормальної життєдіяльності громад в областях, найбільш постраждалих від повномасштабного вторгнення РФ.
Разом з тим, з переліку проєктів було виключено ті, які, відповідно до зауважень (ДСНС), не відповідають вимогам щодо облаштування сховища цивільного захисту або протирадіаційного укриття. Таким чином було сформовано перший перелік проєктів, які отримують фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації.
Наступне засідання Міжвідомчої робочої групи з розгляду узагальнених пропозицій заявників щодо виділення коштів Фонду ліквідації заплановане на липень 2023 року.
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