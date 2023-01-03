Кабінет міністрів України затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти, що окреслює наявну проблематику, основні завдання й структуру системи військової освіти, передбачає реалізацію вичерпного переліку завдань і заходів на період до 2032 року та моніторинг їх виконання.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За словами заступника міністра оборони України Івана Руснака, ухвалення зазначеної постанови є логічним продовженням системної роботи оборонного відомства над імплементацією стандартів НАТО у національне законодавство та нормативно-правові акти задля забезпечення якісної трансформації системи військової освіти, досягнення відповідності критеріям повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та Європейському Союзі.

Іван Руснак зазначив, що трансформація системи військової освіти триває і цілком відповідає європейському та євроатлантичному курсу України.

“Система військової освіти змінюється, щоб стати якіснішою, більш сумісною з аналогами в державах НАТО та ЄС. Планомірно вибудовуючи сучасну модель військової освіти, ми враховуємо необхідність дотримання вимог щодо її якості, професіоналізації Збройних Сил України, організації централізованої підготовки військових фахівців сил оборони в системі професійної військової освіти”, – наголосив заступник міністра оборони України.

На думку очільника Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимира Мірненка, затверджений перелік заходів Концепції трансформації системи військової освіти, які реалізуватимуться у тісній співпраці з державними органами та військовими формування, до сфери управління яких належать заклади спеціалізованої освіти військового спрямування та інші суб’єкти освітньої діяльності системи військової освіти, дає чітке бачення, яким чином, в які строки і яких саме результатів слід досягти впродовж найближчих десяти років.

Крім того, Володимир Мірненко додав, що саме такий підхід дасть змогу забезпечити належний рівень операційної взаємодії військових фахівців під час спільних дій у складі об’єднаних органів військового управління сил оборони. А також набуття достатньої взаємосумісності Збройних сил та інших складових сил оборони з відповідними структурами держав – членів НАТО, налагодити міжвідомчу координацію підготовки військових фахівців з питань оборони, безперервний освітній та професійний розвиток військових фахівців упродовж військової кар’єри.