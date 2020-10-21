У середу, 21 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію підвищення безпеки дорожнього руху до 2024 року.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

За словами глави Мінінфраструктури Владислава Криклія, головною метою стратегії є зменшення кількості ДТП на українських дорогах на 30% до 2024 року, а також на 50% до 2030 року. Це допоможе вберегти близько тисячі людських життів щороку.

Крім того, розроблена фахівцями стратегія повинна наблизити національні показники безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, покращити стан вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури.

Основні аспекти Стратегії підвищення безпеки дорожнього руху:

цифровізація та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;

розбудова сучасної інфраструктури безпеки;

створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;

створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП;

довготривала масштабна кампанія, покликана суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.

У відомстві нагадали про ефективність автофіксації порушень на українських дорогах. Експерти вже працюють над розробкою та запуском системи автоматичного габаритно-вагового контролю із влаштуванням комплексів WIM (“Зважування у русі”) та Weigh Control System.