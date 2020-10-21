Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

За словами глави Мінінфраструктури Владислава Криклія, головною метою стратегії є зменшення кількості ДТП на українських дорогах на 30% до 2024 року, а також на 50% до 2030 року. Це допоможе вберегти близько тисячі людських життів щороку.

Крім того, розроблена фахівцями стратегія повинна наблизити національні показники безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, покращити стан вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури. 

Основні аспекти Стратегії підвищення безпеки дорожнього руху:

  • цифровізація та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;
  • розбудова сучасної інфраструктури безпеки;
  • створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;
  • створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП;
  • довготривала масштабна кампанія, покликана суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.

У відомстві нагадали про ефективність автофіксації порушень на українських дорогах. Експерти вже працюють над розробкою та запуском системи автоматичного габаритно-вагового контролю із влаштуванням комплексів WIM (“Зважування у русі”) та Weigh Control System.

  • Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Таким чином борги ТЕЦ перед “Нафтогазом” не впливатимуть на перебіг опалювального сезону.
  • Кабінет Міністрів України з наступного тижня працюватиме в дистанційному режимі з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні.