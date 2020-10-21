Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
За словами глави Мінінфраструктури Владислава Криклія, головною метою стратегії є зменшення кількості ДТП на українських дорогах на 30% до 2024 року, а також на 50% до 2030 року. Це допоможе вберегти близько тисячі людських життів щороку.
Крім того, розроблена фахівцями стратегія повинна наблизити національні показники безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, покращити стан вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури.
Основні аспекти Стратегії підвищення безпеки дорожнього руху:
- цифровізація та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;
- розбудова сучасної інфраструктури безпеки;
- створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;
- створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП;
- довготривала масштабна кампанія, покликана суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.
У відомстві нагадали про ефективність автофіксації порушень на українських дорогах. Експерти вже працюють над розробкою та запуском системи автоматичного габаритно-вагового контролю із влаштуванням комплексів WIM (“Зважування у русі”) та Weigh Control System.
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