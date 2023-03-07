Сьогодні, 7 березня, Кабінет міністрів України затвердив зміни, якими спрощено порядок оформлення довідок про перебування у полоні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Довідка входить до переліку обов’язкових документів (щодо військовослужбовців) для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи.

Наразі такі громадяни або їх законні представники особисто звертаються до силових відомств для отримання довідок.

Відтепер за довідкою може звертатися й Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених. А саме – до Міноборони, правоохоронного органу, командира підрозділу Збройних сил, іншого законного військового формування чи органу, який належить до Сил безпеки й оборони України.

Ухвалені зміни значно пришвидшать процес отримання довідок, заощадять час і сили колишнім військовополоненим чи їхнім рідним.

Окрім цього, Національне інформаційне бюро (НІБ) розпочинає роботу над створенням окремого реєстру бранців Кремля.

Відтак, мовиться про тих громадян України – цивільних заручників, які були позбавлені російськими окупантами особистої свободи саме через їх політичну або громадську діяльність.

Станом на 23 лютого Національному інформаційному бюро відомо принаймні про 170 таких осіб. Проте, у відомстві зазначили, що насправді кількість українців, які перебувають в полоні через політичну або громадську діяльність, може виявитись набагато більшою.

Передусім йдеться про кримських татар, які протягом 9 років тимчасової окупації півострова чинять спротив російським загарбникам.

“Символічно, що НІБ починає роботу над створенням такого реєстру напередодні Дня кримського спротиву російській окупації, який Україна відзначає 26 лютого. Країна має поіменно знати героїв, які кинули виклик людиноненависницькій системі, втратили особисту свободу, зате зберегли свободу духу і власну гідність”, – наголосили у Мінреінтеграції.