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Уряду Канади заборонять використовувати TikTok на робочих смартфонах

У Канаді урядовцям заборонили використовувати TikTok на робочих смартфонах. Додаток має видалитися автоматично і в майбутньому його заборонять встановлювати.

Вівторок, 28 лютого 2023, 13:27
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Про це повідомило National Post.

За словами президентки Казначейської ради Канади Мони Фортьє, директор з інформаційних технологій Канади після перевірки визначив, що TikTok “містить у собі неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки”.

У матеріалі йдеться, що “методи збору даних TikTok можуть зробити користувачів уразливими для кібератак”. Компанія ByteDance, яка володіє додатком, базується у Китаї. Через це у Канаді з’явилися побоювання, що уряд Китаю може вимагати інформацію про користувачів відповідно до їхнього законодавства.

ByteDance запевняє, що дані канадських користувачів зберігаються у США та Сингапурі. Проте вже були випадки, коли інформація про американських користувачів потрапляла до влади Китаю.

“Ми розчаровані тим, що директор з інформаційних технологій Канади заблокував TikTok на державних мобільних пристроях, не пославшись на будь-які конкретні проблеми безпеки щодо TikTok і не зв’язавшись із нами, щоб обговорити ці проблеми до ухвалення рішення”, – зазначила представниця TikTok Canada Данієль Морган.

Нині приватні користувачі TikTok у Канаді можуть вільно користуватися соцмережею.

Теги: TikTok, Китай, соцмережа, соцмережі, Канада

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