Уряду Канади заборонять використовувати TikTok на робочих смартфонах

Про це повідомило National Post.
За словами президентки Казначейської ради Канади Мони Фортьє, директор з інформаційних технологій Канади після перевірки визначив, що TikTok “містить у собі неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки”.
У матеріалі йдеться, що “методи збору даних TikTok можуть зробити користувачів уразливими для кібератак”. Компанія ByteDance, яка володіє додатком, базується у Китаї. Через це у Канаді з’явилися побоювання, що уряд Китаю може вимагати інформацію про користувачів відповідно до їхнього законодавства.
ByteDance запевняє, що дані канадських користувачів зберігаються у США та Сингапурі. Проте вже були випадки, коли інформація про американських користувачів потрапляла до влади Китаю.
“Ми розчаровані тим, що директор з інформаційних технологій Канади заблокував TikTok на державних мобільних пристроях, не пославшись на будь-які конкретні проблеми безпеки щодо TikTok і не зв’язавшись із нами, щоб обговорити ці проблеми до ухвалення рішення”, – зазначила представниця TikTok Canada Данієль Морган.
Нині приватні користувачі TikTok у Канаді можуть вільно користуватися соцмережею.
- Білий дім надав вказівку державним установам протягом місяця видалити з федеральних пристроїв та систем китайський додаток TikTok.
- Європейська комісія прийняла рішення заборонити своїм співробітникам використовувати соціальну мережу TikTok з міркувань кібербезпеки. Працівники отримали наказ видалити додаток зі своїх службових та особистих пристроїв, якщо на них встановлені будь-які програми, пов’язані з роботою.
- У грудні 2022 року сенат США одностайно підтримав рішення про заборону держслужбовцям встановлювати на робочі гаджети додаток TikTok з міркувань нацбезпеки. Відтепер пропозицію мають розглянути у Палаті представників.
- Китайський відеододаток TikTok заборонили до використання на всіх пристроях Палати представників США.