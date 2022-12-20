Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії виступили зі спільною заявою щодо ядерної ескалації Ірану

У спільній заяві, з якою після засідання Ради Безпеки ООН виступили уряди Франції, Німеччини та Великої Британії засудили, що Іран протягом трьох з половиною років порушує свої зобов’язання згідно зі Спільним всеосяжним планом дій (JCPoA) і продовжує нарощувати свою ядерну програму, скорочуючи свої зобов’язання щодо прозорості. Окрім цього, країни також торкнулись питання "дестабілізуючого" постачання дронів Росії, якими вона атакує цивільних в Україні.

Про це йдеться у тексті заяви.

Так, у заяві рішуче засудили дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні та закликають припинити будь-яку діяльність із балістичними ракетами та розповсюдження зброї, що суперечить резолюціям ООН.

Іран не має надійного цивільного виправдання для цих дій, які несуть дуже значні ризики, пов’язані з розповсюдженням. Сьогодні ядерна програма Ірану ніколи не була такою прогресивною, – йдеться у повідомленні.

Іран призупинив можливість МАГАТЕ здійснювати моніторинг і перевірку важливої ​​частини ядерної діяльності Ірану, що ускладнює для МАГАТЕ надання гарантій мирного характеру ядерної програми країни.

У повідомленні наголосили, що триваюча ескалація в Ірані має серйозні наслідки для міжнародної безпеки та режиму нерозповсюдження. Іран відмовився прийняти угоду, запропоновану координатором JCPoA в березні та серпні, щоб повернутися до повної відповідності своїм зобов’язанням JCPoA.

Рада Безпеки також обговорила основні події щодо ракетної програми Ірану та його дестабілізуючу передачу ракет і безпілотників гравцям у регіоні та за його межами.

У заяві зазначили, що з серпня Іран передав сотні БПЛА Росії, яка використовувала їх для вбивства цивільних і знищення інфраструктури в Україні. Країни рішуче засуджують такі передачі, які порушують резолюцію Ради Безпеки ООН 2231. Та заявляють, що невибіркові напади на цивільне населення та інфраструктуру є воєнними злочинами.

Розповсюдження зброї Іраном становить реальну та значну загрозу для регіону та всього міжнародного співтовариства. Країни засудили дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні та закликали припинити будь-яку діяльність із балістичними ракетами та розповсюдження зброї, – мовиться у тексті спільної заяви.

Зауважимо, 20 грудня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану “передові військові компоненти” в обмін на іранські безпілотники, які вона вже отримала.

В українській розвідці підтвердили, що росіяни отримали нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed.

Водночас в Інституті вивчення війни зреагували на перше за три тижні застосування Росією іранських БПЛА для атак на Україну. На думку аналітиків, РФ модифікувала дрони, аби мати змогу застосовувати їх при низьких температурах.

Окрім цього, Сполучені Штати звинуватили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він “очевидно піддався російським погрозам” і не надіслав офіційних осіб в Україну для перевірки використовуваних Росією безпілотників, які, за словами Вашингтона та інших, були поставлені Іраном.

Довідка. Спільний всеосяжний план дій (JCPoA) — ядерна угода, підписана у Відні 14 липня 2015 між Іраном, групою 5+1 (п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.