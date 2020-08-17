Про це повідомляє бділоруське агентство БЕЛТА.

У документі говориться, що відповідно до конституції білоруський уряд склав повноваження перед новообраним президентом.

Кабінет міністрів продовжить свою роботу до затвердження нового складу уряду.

У тексті указу йдеться, що прем’єр-міністру, його заступникам, міністрам і головам державних комітетів доручено здійснювати свої повноваження “до сформування президентом нового складу Ради міністрів шляхом видання президентом правових актів про призначення на зазначені посади”.

Раніше глава держави Олександр Лукашенко доручив оперативно підготувати документи по подальшій роботі уряду. Він зазначив, що в основному уряд сформовано. При цьому він додав, що, може бути, будуть якісь нюанси.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.