Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною того стали перемовини з МВФ.

Про це на брифінгу розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомлялося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Тепер законопроєкт передадуть до Верховної Ради.

За словами прем’єра Шмигаля, уряд знайшов можливість зменшити дефіцит щодо ВВП з 6% до 5,5%. У бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%.

За словами голови Мінфіну, дефіцит, закладений в проєкті бюджету на наступний рік, довелося коригувати за підсумками перемовин з МВФ.

“У нас були складні переговори з МВФ. В першу чергу тому що нам потрібно було знайти компроміс щодо видатків і дефіциту. Параметри дефіциту ми погоджували, і ми прийняли ситуацію, при якій ми вимушені були скоротити дефіцит бюджету. Ті розрахунки, які були на перше читання… І наші можливості щодо запозичень… Потрібно було скоригувати”, — сказав Марченко.