Про це на брифінгу розповів міністр фінансів Сергій Марченко.
Як повідомлялося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Тепер законопроєкт передадуть до Верховної Ради.
За словами прем’єра Шмигаля, уряд знайшов можливість зменшити дефіцит щодо ВВП з 6% до 5,5%. У бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%.
За словами голови Мінфіну, дефіцит, закладений в проєкті бюджету на наступний рік, довелося коригувати за підсумками перемовин з МВФ.
“У нас були складні переговори з МВФ. В першу чергу тому що нам потрібно було знайти компроміс щодо видатків і дефіциту. Параметри дефіциту ми погоджували, і ми прийняли ситуацію, при якій ми вимушені були скоротити дефіцит бюджету. Ті розрахунки, які були на перше читання… І наші можливості щодо запозичень… Потрібно було скоригувати”, — сказав Марченко.
- 26 листопада стало відомо, що за жовтень держбюджет звели з дефіцитом у 30,4 млрд гривень. При цьому загальний дефіцит держбюджету становить 112,2 млрд гривень.
- Раніше народний депутат від “Голосу”, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, у державному бюджеті 2020 року залишається величезна діра — не вистачає щонайменше 40 мільярдів гривень.