Про це повідомляє DPA.
13 членів уряду пішли на самоізоляцію після того, як напередодні міністр юстиції Нік Хеккеруп повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Останній раз він зустрічався з колегами минулого тижня.
У пресслужбі Фредеріксена повідомляють, що тоді всі члени уряду дотримувалися заходів безпеки. Тепер кожному доведеться тестуватися на коронавірус.
Також прем’єр повідомив, що коронавірус виявили також і у лідера опозиційної Консервативної партії Сорен Папе.
- Раніше повідомлялося, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус що пішов на карантин після того, як дізнався, що контактував з хворим на COVID-19.