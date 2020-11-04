Уряд Данії на чолі з прем'єр-міністром Метте Фредеріксеном переходить на дистанційну роботу через те, що в міністра юстиції підтвердили коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє DPA.

13 членів уряду пішли на самоізоляцію після того, як напередодні міністр юстиції Нік Хеккеруп повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Останній раз він зустрічався з колегами минулого тижня.

У пресслужбі Фредеріксена повідомляють, що тоді всі члени уряду дотримувалися заходів безпеки. Тепер кожному доведеться тестуватися на коронавірус.

Також прем’єр повідомив, що коронавірус виявили також і у лідера опозиційної Консервативної партії Сорен Папе.