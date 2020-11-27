Кабінет Міністрів у проєкті держбюджету, запропонованому до другого читання, передбачає збільшення видатків на апарати Верховної Ради та Міністерства внутрішніх справ, а також на Офіс генпрокурора.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік, тепер законопроєкт передали до Верховної Ради.

Впродовж доби на сайті Ради з’явився доопрацьований документ та додатки до нього. Згідно з ними, витратна частина держбюджету на 2021 рік до другого читання була зменшена на 2,779 трлн гривень — з 1,35 трлн до 1,347 трлн гривень.

При цьому було значно скорочено витрати на, до прикладу, на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (на 1,3 млрд), Міністерство освіти та науки (1,24 млрд), Міністерство соцполітики (8,123 млрд) тощо.

На деякі інші статті витрати навпаки пропонується збільшити. Так видатки на Апарат Верховної Ради передбачено збільшити на 247 млн гривень — з 2,29 млрд до 2,535 млрд гривень.

Витрати на Офіс генерального прокурора пропонується збільшити на 2,034 млрд — до 11,54 млрд гривень.

Значне збільшення видатків (797 млн гривень) пропонується і на Апарат Міністерства внутрішніх справ України. Загалом за цією статтею тепер передбачені витрати 14,9 млрд гривень