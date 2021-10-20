Уряд доручив посилити карантин в 4 областях 

Про це повідомили в Кабінеті Міністрів.
У середу, 20 жовтня, відбулося позачергове засідання урядової комісії з питань ТЕБ та НС.
За підсумками засідання місцевій владі у Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областях було доручено:
- ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.
- посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм;
- збільшити ліжковий фонд.
Станом на 19 жовтня в кожній з цих областей Міністерство охорони здоров’я зафіксувало підвищення рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою. В Житомирській та Рівненській областях також фіксують зростання коефіцієнта виявлення випадків інфікування COVID-19.
Зауважимо, що 20 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про плани з 1 листопада посилити карантинні заходи в місті.
- Прем’єр Денис Шмигаль визнав, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії. Однак Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун у всій країні.
- З 23 вересня в усіх регіонах України встановлено жовтий рівень епідбезпеки. Понад 10 областей вже містяться в помаранчевій зоні. Ще 5 регіонів наразі в червоній зоні.
- В Сумській області запровадять червону зону з 23 жовтня.
- З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).