Уряд доручив посилити карантин в 4 областях 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила місцевій владі в чотирьох областях посилити карантинні обмеження та контроль за їхнім дотриманням.

Про це повідомили в Кабінеті Міністрів.

У середу, 20 жовтня, відбулося позачергове засідання урядової комісії з питань ТЕБ та НС.

За підсумками засідання місцевій владі у Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областях було доручено:

ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19. посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм;

за дотриманням протиепідемічних норм; збільшити ліжковий фонд.

Станом на 19 жовтня в кожній з цих областей Міністерство охорони здоров’я зафіксувало підвищення рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою. В Житомирській та Рівненській областях також фіксують зростання коефіцієнта виявлення випадків інфікування COVID-19.

Зауважимо, що 20 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про плани з 1 листопада посилити карантинні заходи в місті.