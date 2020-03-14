Кабінет міністрів доручив терміново евакуювати громадян України з Італії через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня.

“Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.

Крім того, Державна прикордонна служба має забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону.