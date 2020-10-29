Кабінет Міністрів дозволив використати бюджетні гроші фонду боротьби з COVID-19 на проведення конкурсу з виробництва патріотичних серіалів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

28 жовтня Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови “Про внесення змін до пункту 9 Порядку використання коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Co V-2”.

Докумен дозволяє використовувати бюджетні кошти на реалізацію окремих періодів виробництва телевізійних серіалів патріотичного спрямування.

“Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи”, – йдеться у повідомленні Мінкультури.

Згідно з постановою №592 кошти мають бути використані до кінця поточного року.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, це – кошти на інституційну підтримку сфери культури, постраждалої в часи короновірусної кризи. Про нові чи додаткові кошти мова не йде.

“Учора Кабінет Міністрів підтримав ініційовану МКІП постанову, яка погоджує порядок і дозволяє оголосити пітчинг патріотичних серіалів. Звертаю увагу, що 100 млн гривень на проведення конкурсу, заплановано ще з літа, в рамках 1 млрд гривень інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти”, – написав він у Facebook.