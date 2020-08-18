Уряд Естонії відмовився визнавати результати виборів у Білорусі

Уряд Естонії не визнає результати президентських виборів у Білорусі та підтримує прагнення білоруського народу до змін.

Про це йдеться в офіційній заяві естонського уряду.

“Естонія не визнає результати президентських виборів в Білорусі 9 серпня, які не були ні вільними, ні справедливими. Естонія вважає, що Олександр Лукашенко залишився без свого мандата через повсюдні фальсифікації результатів виборів”, – йдеться в документі.

Зазначається, що уряд Естонії підтримує волю білоруського народу до змін в країні та вважає важливим проведення нових, вільних і демократичних виборів.

Естонія також підтримує введення адресних санкцій проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів. При цьому в уряді країни вважають, що санкції не повинні завдавати шкоди пересічним громадянам Білорусі.

“Європейський Союз повинен обговорити й зосередити увагу на ситуації в Білорусі в міжнародних організаціях, включаючи Раду Безпеки ООН, Раду ООН з прав людини, Раду Європи та ОБСЄ. Уряд вважає, що акцент повинен бути зроблений на запобіганні можливої ескалації насильства і пошуку мирного політичного рішення, яке призведе до нових виборів”, – наголошується в заяві.

Нагадаємо, сейм Литви у вівторок, 18 серпня, на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, згідно з якою президентські вибори в Білорусі не визнаються легітимними, і закликав запровадити санкції стосовно посадових осіб цієї країни.