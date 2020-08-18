Уряд Естонії відмовився визнавати результати виборів у Білорусі

Про це йдеться в офіційній заяві естонського уряду.
“Естонія не визнає результати президентських виборів в Білорусі 9 серпня, які не були ні вільними, ні справедливими. Естонія вважає, що Олександр Лукашенко залишився без свого мандата через повсюдні фальсифікації результатів виборів”, – йдеться в документі.
Зазначається, що уряд Естонії підтримує волю білоруського народу до змін в країні та вважає важливим проведення нових, вільних і демократичних виборів.
Естонія також підтримує введення адресних санкцій проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів. При цьому в уряді країни вважають, що санкції не повинні завдавати шкоди пересічним громадянам Білорусі.
“Європейський Союз повинен обговорити й зосередити увагу на ситуації в Білорусі в міжнародних організаціях, включаючи Раду Безпеки ООН, Раду ООН з прав людини, Раду Європи та ОБСЄ. Уряд вважає, що акцент повинен бути зроблений на запобіганні можливої ескалації насильства і пошуку мирного політичного рішення, яке призведе до нових виборів”, – наголошується в заяві.
Нагадаємо, сейм Литви у вівторок, 18 серпня, на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, згідно з якою президентські вибори в Білорусі не визнаються легітимними, і закликав запровадити санкції стосовно посадових осіб цієї країни.
- Влада в Ірландії та Канаді також заявила, що не визнає офіційні результати президентських виборів у Білорусі, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.
- Раніше депутати Європейського парламенту повідомили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.