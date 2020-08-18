Уряд Естонії відмовився визнавати результати виборів у Білорусі

Covid-19 Україна

оновлено 18.08.2020 о 21:03

Всього:

94436(+1616)

Хворіють:

43395(+1616)

Вилікувались:

48925(+761)

Померло:

2116(+27)

22:24 Христя Фріланд стане міністеркою фінансів Канади. Вона буде першою жінкою на цій посаді
21:34 У Слов’янську виявили поховання з невпізнаними тілами загиблих під час бойових дій 2014 року
20:58 Співачка Маша Фокіна вперше показала півторарічного сина: фото
20:18 SpaceX запустила на орбіту ще 58 інтернет-супутників Starlink – відео
19:47 НАТО не становить загрози для Білорусі, — Столтенберг
19:39 Лукашенко зателефонував Путіну втретє за тиждень: про що говорили
19:05 Барак Обама поділився добіркою улюблених літніх пісень
18:58 Facebook тестує інтеграцію чатів Instagram і Messenger
18:47 У Німеччині можуть заборонити продаж Mercedes-Benz через суперечку з Nokia
18:26 Вілл Сміт і Кевін Харт зіграють головні ролі в римейку «Літаком, поїздом, машиною»
18:23 Як Каньє Вест може вплинути на вибори президента США
18:04 У Маріуполі невідомий у шапці та в бороді Діда Мороза стріляв в охоронця комбінату
17:59 Малійські військові вчинили заколот: арештовані спікер і міністри
17:38 У МВС Білорусі повідомили про смерть ще одного протестувальника: рідні не вірять в офіційну версію
17:09 Іспанія вийшла на перше місце за поширенням коронавірусу в Європі
17:03 У Польщі запустили виробництво препарату для лікування COVID-19 на основі плазми тих, хто одужав
16:35 До України з Анголи повернувся тяжкохворий моряк
16:32 Справа Гандзюк: підозрюваний Левін постав перед судом майже голий
Партнерський матеріал
16:26 Якісний чохол на телефон: як вибрати і де купити
16:04 Український фільм про повернення Донбасу потрапив до лонг-листа «європейського Оскара»
15:59 У мультфільмі «Південний Парк» передбачили протести в Білорусі
15:52 Президент Португалії врятував двох жінок, які впали в море з байдарки
15:34 У Норвегії повідомили про затримання російського шпигуна
15:17 В Україні стартували зйомки фільму за книгою Кузьми Скрябіна: подробиці
15:06 Apple видалила з App Store обліковий запис розробника Epic Games
14:47 Скандал з «Євробаченням»: НСТУ відмовила 12-річному хлопчику, який співав «Смуглянку» у Лондоні
14:42 Netflix показав тізер фільму про сестру Шерлока Холмса
14:28 Китайська вакцина від коронавірусу з'явиться на ринку в кінці грудня
14:06 Реперки Карді Бі і Меган Ті Сталліон встановили рекорд в чарті Billboard
13:59 У США заарештували екс-офіцера ЦРУ по звинуваченню в шпигунстві на користь Китаю

Уряд Естонії відмовився визнавати результати виборів у Білорусі

Уряд Естонії не визнає результати президентських виборів у Білорусі та підтримує прагнення білоруського народу до змін.

Вівторок, 18 серпня 2020, 17:49

Про це йдеться в офіційній заяві естонського уряду.

“Естонія не визнає результати президентських виборів в Білорусі 9 серпня, які не були ні вільними, ні справедливими. Естонія вважає, що Олександр Лукашенко залишився без свого мандата через повсюдні фальсифікації результатів виборів”, – йдеться в документі.

Зазначається, що уряд Естонії підтримує волю білоруського народу до змін в країні та вважає важливим проведення нових, вільних і демократичних виборів.

Естонія також підтримує введення адресних санкцій проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікацію виборів. При цьому в уряді країни вважають, що санкції не повинні завдавати шкоди пересічним громадянам Білорусі.

“Європейський Союз повинен обговорити й зосередити увагу на ситуації в Білорусі в міжнародних організаціях, включаючи Раду Безпеки ООН, Раду ООН з прав людини, Раду Європи та ОБСЄ. Уряд вважає, що акцент повинен бути зроблений на запобіганні можливої ескалації насильства і пошуку мирного політичного рішення, яке призведе до нових виборів”, – наголошується в заяві.

Нагадаємо, сейм Литви у вівторок, 18 серпня, на позачерговій сесії ухвалив резолюцію, згідно з якою президентські вибори в Білорусі не визнаються легітимними, і закликав запровадити санкції стосовно посадових осіб цієї країни.

  • Влада в Ірландії та Канаді також заявила, що не визнає офіційні результати президентських виборів у Білорусі, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.
  • Раніше депутати Європейського парламенту повідомили, що не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата.
  • 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
  • 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1 % голосів, а Тихановська – 10,1 %.
  • Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
  • Міністри закордонних справ країн Євросоюзу в п’ятницю, 14 серпня, погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС зазначили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.

 

Теги: , вибори, Естонія, протести в Білорусі

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись