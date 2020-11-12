Державне підприємство "Антонов", Харківське державне авіаційне підприємство, Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро та Запорізьке конструкторське бюро "Івченко-Прогрес" планують передати в управління Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості, що наразі лише формує штат.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на проект постанови КМУ від 30 вересня цього року та результати власного моніторингу діяльності Мінстратегпрому.

Також документом пропонується виключити перелічені підприємства із сфери управління державного концерну “Укроборонпром”.

“Задля забезпечення реформування ОПК на сучасних засадах, запровадження прозорих механізмів управління державними підприємствами галузі та наступної корпоратизації частини підприємств ОПК на сучасних засадах виникла необхідність виведення частини підприємств літакобудівної галузі зі складу державного концерну “Укроборонпром” з метою наступного створення на їхній основі відповідного галузевого холдингу”, – йдеться в пояснювальній записці до документу.

Натомість в експертні організації StateWatch додають, що на сьогодні Мінстратегпром фізично не здатне забезпечити який-небудь контроль над авіаційними підприємствами, оскільки саме міністерство знаходиться на стадії формування.

“Авіапідприємства є виконавцями державного оборонного замовлення під грифом “таємно”. При цьому допуск до держтаємниці наявний лише у міністра Олега Уруського. А штат міністерства тільки формується”, – прокоментував проект постанови голова StateWatch Гліб Канєвський.