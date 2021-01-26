Кабінет Міністрів готується до передачі у концесію шести українських вокзалів, зокрема, київського центрального. Процес мають розпочати цього року.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив в інтерв’ю виданню “РБК Україна”.

За його словами, уряд планує передати в концесію шість вокзалів. Йдеться про київський центральний, вінницький, миколаївський, дніпровський, харківський вокзали. Також планується передати вокзал в Чопі, ймовірно, разом з вокзалом у Львові.

Концесія, як відомо, передбачає, що об’єкт залишатиметься в державній власності, але інвестор матиме змогу вибудовувати його та модернізувати.

Іноземні партнери радять уряду передавати ці вокзали зв’язками.

“У нас шість вокзалів зараз готуються до концесії, включаючи київський вокзал. Ми дійшли до думки, що великі вокзали, які є свого роду магнітами, будемо у концесії передавати не поодинці, а таким собі набором. Це буде, найімовірніше, як нам рекомендує наш партнер Світовий банк, IFC, у форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький йому буде у донавантаження”, — сказав Криклій.

Міністр переконаний, що це дозволить перетворити вокзали на торговельно-розважальні комплекси, що забезпечуватимуть надання усього спектру послуг для пасажирів.

Також Криклій запевняє, що надходження від вокзалів стануть прозорішими, а самі вокзали перестануть бути збитковими.

Розпочати процес передачі хочуть вже цього року.

“Цього року точно. Вже зараз будуть проводитись завершальні процедури з техніко-економічної оцінки цих об’єктів для того, щоб готувати концесійні конкурси. Але конкурси хочемо вже цього року запустити”, — додав міністр.

В майбутньому Мінінфраструктури розглядає можливість зробити те саме з невеликими вокзальними комплексами і станціями.