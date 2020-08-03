Про це йдеться у заяві міністра туризму Єгипту Ранії аль-Машат.

Так, у кінці липня Ілон Маск написав у Twitter, що піраміди побудували інопланетяни.

Його публікацію помітили влада Єгипту і міністр туризму Ранія аль-Машат. У відповідь вона написала Маску, що із захватом стежить за його роботою, але все ж запрошує відвідати країну для вивчення записів про будівництво пірамід.

“Я запрошую вас і SpaceX, аби ви могли вивчити записи про те, як було побудовано піраміди, а також вивчити могили самих будівельників. Містер Маск, ми чекаємо на вас”, – написала Ранія аль-Машат, наголосивши, що інопланетяни жодним чином не причетні до будівництва єгипетських пірамід.

Вважається, що піраміди були створені у Стародавньому царстві Стародавнього Єгипту під час правління IV-VI династій (XXVI-XXIII століття до н. е.).