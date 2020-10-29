Парламент Іспанії підтримав уряд у рішенні про продовження режиму надзвичайного стану до 9 травня 2021 року в зв'язку з ростом захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє El Pais.

Так, продовження надзвичайного стану підтримали 194 депутата. Проти були 53, ще 99 утрималися.

Тепер регіональна влада і автономні громади отримають юридичні підстави для вжиття заходів щодо контролю над другою хвилею коронавірусу.

У рамкаж режиму НС, зокрема, передбачено комендантську годину з 23:00 до 6:00 за місцевим часом, обмеження на соціальні контакти. Також на місцевому рівні може бути обмежене пересування. При цьому, міра не стосується Канарських островів – це потрібно для підтримання туристичної галузі.