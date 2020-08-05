Про це повідомляє газета Corriere Della Sera.

Раніше повідомлялося, що острів Галлінара в італійській Лігурії кілька днів тому був проданий за понад 10 мільйонів євро.

“Компетентні органи міністерства вивчають документи, наявні обмеження і наші пріоритетні права”, – сказав міністр культури Італії Даріо Франческіні.

Він нагадав, що острів з 1989 року є природним заповідником і його продаж може підпадати під обмеження. Якщо це так, то держава може скористатися пріоритетним правом на його придбання, зазначив Франческіні.

“Острів для нас і для прибережних муніципалітетів настільки важливий з туристичної точки зору, що я вважаю правильним вивчити всі процедурні аспекти продажу”, – заявив Рікардо Томатіс, мер Альбенги.

Видання зазначає, що в світі є чимало приватних островів, але до них, як правило, важко дістатися, в той час як Галлінара доступний для всіх, хто має човен чи кошти його винайняти.

“Жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові, враховуючи його природний статус” – наголосив мер Альбенги.

Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенга і Алассіо. Ширина та довжина острова – менш ніж пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів.

Довідка: “Мотор Січ” – українське підприємство, що займається розробкою, виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Штаб-квартира розташована в місті Запоріжжя. До березня 2013 підприємство очолював В’ячеслав Богуслаєв (колишній народний депутат). З березня 2013 року в. о. голови ради директорів ПАТ “Мотор Січ” став директор з виробництва і міноритарний акціонер “Мотор Січ” Войтенко Сергій Анатолійович.