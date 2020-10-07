Про це повідомляється на сайті уряду.

Таким чином до кінця січня уряд Італії зможе ухвалювати  рішення, спрямовані на боротьбу з епідемією, не затверджуючи їх в парламенті.

Крім того, тепер до постанови про режим НС додано  пункт про обов’язкове носіння масок на всій території країни, а не лише в приміщеннях.

Також з’явилася вимога тестування на COVID-19 всім, хто прибуває в Італію з Великобританії, Нідерландів і Бельгії.

В Італії новий сплеск захворюваності COVID-19 триває з кінця серпня.

  • Раніше повідомлялося, що Сенат Берліна (Німеччина) прийняв рішення посилити карантинні обмеження через спалах коронавірусу COVID-19.

 