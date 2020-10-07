Кабінет міністрів Італії продовжив до 31 січня режим надзвичайної ситуації в країні через коронавірус COVID-19.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Таким чином до кінця січня уряд Італії зможе ухвалювати рішення, спрямовані на боротьбу з епідемією, не затверджуючи їх в парламенті.

Крім того, тепер до постанови про режим НС додано пункт про обов’язкове носіння масок на всій території країни, а не лише в приміщеннях.

Також з’явилася вимога тестування на COVID-19 всім, хто прибуває в Італію з Великобританії, Нідерландів і Бельгії.

В Італії новий сплеск захворюваності COVID-19 триває з кінця серпня.