Ізраїльський уряд має намір ввести режим надзвичайного стану в країні через ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

Про це повідомляє видання Israel info.

Раніше це рішення прем’єр Біньямін Нетаньяху обговорив перед засіданням уряду з декількома міністрами.

Нетаньяху вважає, що в Ізраїлі надзвичайна ситуація через різке зростання захворюваності.

Повідомляється, що в рамках режиму надзвичайного стану уряд зможе вводити нові обмеження без необхідності проводити ці рішення через Кнесет як законодавчі акти.

“Я буду просити прийняти рішення про широку повну блокаду і негайне посилення обмежувальних заходів і про закриття ряду галузей економіки”, – сказав Нетаньяху.

Режим надзвичайного стану можуть ввести шляхом поправки до закону про коронавірус або декларацією міністра внутрішньої безпеки.

За словами одного з міністрів, весь кабінет підтримує оголошення НС, але рішення не змогли прийняти через голову МВС Ар’є Дері, який виступив проти обмежень.

На цей період може бути закритий міжнародний аеропорт “Бен-Гуріон”, а також посилені обмежувальні заходи.