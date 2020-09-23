Про це повідомляє видання Israel info.
Раніше це рішення прем’єр Біньямін Нетаньяху обговорив перед засіданням уряду з декількома міністрами.
Нетаньяху вважає, що в Ізраїлі надзвичайна ситуація через різке зростання захворюваності.
Повідомляється, що в рамках режиму надзвичайного стану уряд зможе вводити нові обмеження без необхідності проводити ці рішення через Кнесет як законодавчі акти.
“Я буду просити прийняти рішення про широку повну блокаду і негайне посилення обмежувальних заходів і про закриття ряду галузей економіки”, – сказав Нетаньяху.
Режим надзвичайного стану можуть ввести шляхом поправки до закону про коронавірус або декларацією міністра внутрішньої безпеки.
За словами одного з міністрів, весь кабінет підтримує оголошення НС, але рішення не змогли прийняти через голову МВС Ар’є Дері, який виступив проти обмежень.
На цей період може бути закритий міжнародний аеропорт “Бен-Гуріон”, а також посилені обмежувальні заходи.
- Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.