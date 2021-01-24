Уряд Ізраїлю закриє з 26 січня аеропорт Бен-Гуріон для всіх рейсів.

Про це повідомляє Times of Israel.

Аеропорт буде закритий у ніч на вівторок, 26 січня. Бен-Гуріон не буде приймати ніяких рейсів, а виключення буде зроблено тільки в окремих випадках.

Він залишиться закритим щонайменше до 31 січня, кінця дії локдауна.

Закриття аеропорту пов’язано з бажанням уряду мінімізувати ризик поширення в Ізраїлі мутованого коронавірусу, різні штами якого виявили в різних країнах.

Виступила проти цього кроку тільки міністр іміграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата, яка вважає, що нерозумно скасовувати рейси для осіб, які хочуть повернутися на історичну батьківщину.