Про це повідомляє Times of Israel.
Аеропорт буде закритий у ніч на вівторок, 26 січня. Бен-Гуріон не буде приймати ніяких рейсів, а виключення буде зроблено тільки в окремих випадках.
Він залишиться закритим щонайменше до 31 січня, кінця дії локдауна.
Закриття аеропорту пов’язано з бажанням уряду мінімізувати ризик поширення в Ізраїлі мутованого коронавірусу, різні штами якого виявили в різних країнах.
Виступила проти цього кроку тільки міністр іміграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата, яка вважає, що нерозумно скасовувати рейси для осіб, які хочуть повернутися на історичну батьківщину.
- Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомив, що до кінця березня 2021 року проти COVID-19 повинні бути вакциновані всі громадяни старше 16 років.
- 2 січня у міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю заявили, що з моменту початку масової вакцинації 20 грудня щеплення проти COVID-19 отримали понад 950 000 жителів країни.