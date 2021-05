Уряд Литви надасть Україні 100 тисяч COVID-вакцин

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Загалом Литва надасть країнам Східного партнерства 200 тисяч COVID-вакцин

Крім України, вакцини отримають Грузія (15 тисяч доз) та Молдова (11 тисяч доз).

“Уряд Литви щойно затвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. […] Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими”, – зазначив Ландсбергіс.

As good as our word: 🇱🇹 govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with 🇺🇦 – 100k vaccines, 🇬🇪 – 15k and Moldova 🇲🇩- 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more!

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 14, 2021