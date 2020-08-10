Уряд Лівану йде у відставку у повному складі після акцій протесту, пов'язаних із загибеллю людей від вибуху селітри в порту Бейрута.

Про таке рішення уряду повідомив міністр охорони здоров’я Лівану, передає агентство Reuters.

Він додав, що о 19:30 за місцевим часом прем’єр-міністр Хасан Діабі звернеться до ліванського народу.

Чинний Кабінет міністрів працюватиме у статусі виконувачів обов’язків, поки не буде сформований новий уряд.

Міністри подали у відставку після протестів населення, які не припинялися кілька днів. Громадяни вийшли на вулиці і зажадали зміни уряду, оскільки визнали саме його некомпетентність причиною вибуху в порту і накопичених соціальних і економічних проблем.

Нагадаємо, міністр інформації Лівану Мана Абдель Самад пішла у відставку, заявивши, що уряд її країни не виправдало очікувань ліванського народу.