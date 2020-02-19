Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що у наступні 5 років Уряд має намір створити 200 тисяч нових робочих місць на селі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Український агропромисловий комплекс демонструє позитивну динаміку розвитку. Проте українські села ще не мають необхідної кількості ресурсів, щоб бути багатими. Саме стратегію розвитку сільських територій через інвестиції в агро та в людей ми сьогодні презентували на Комітеті з питань аграрної та земельної політики. Українські села мають бути багатими! Ще одна ціль, яку Уряд разом з Парламентом готові втілювати”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Уряд планує вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні – з 85 % до 100 %.

Також до 2024 року планується відкрити для жителів села більше можливостей для розвитку через: залучення прямих інвестицій у сільське господарство, збільшення переліку програм державної підтримки, створення спеціального фонду, бізнес-інкубатори для 5000 учасників, які готові створювати малі та середні підприємства, нові механізми для кооперації, підтримку виробників органічної продукції, заходи ОТГ для підвищення комфорту жителів.

Крім того, за найближчих 5 років очікується створення 200 000 нових робочих місць на селі. Тому для розвитку села важливою є реформа ринку праці, яка дозволить захистити права людей.

“Ми прагнемо легалізувати та зменшити бюрократію за тими видами трудових відносин (наприклад, сезонні роботи), які зараз, по факту, поза правовим полем. Лише у минулому році держава спрямувала 4,4 млрд грн підтримки для понад 230 000 українців, а це майже 1700 підприємців. Українське село буде успішним тоді, коли люди будуть успішними та багатими”, – резюмував міністр.