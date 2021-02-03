Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення на час карантину підвищити заробітні плати медичним працівникам навчальних закладів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, зарплати медпрацівників закладів освіти зростуть на 20 % від посадового окладу.

Доплати виплатять з 1 січня 2021 року.

Їх вирішили встановити через роботу у несприятливих умовах та підвищеному ризику для здоров’я у період епідемії коронавірусу.

“Уряд підтримав постанову, яка встановлює додатковий соціальний захист медичних працівників у закладах освіти. Вже з 1 січня вони отримають в середньому майже на 1 тисячу гривень більше, залежно від тарифного розряду. Надбавка діятиме до скасування карантину”, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.