Уряд не планує продовжувати заборону на в'їзд в Україну для іноземців після 28 вересня.

Про це #Буквам повідомило джерело в Кабміні.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 26 серпня на засіданні прийняв рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.

“Постанова про заборону на в’їзд в Україну для іноземців діє до 28 вересня. Кабмін не планує приймати нову постанову, хіба хтось зініціює”, – повідомили в Кабміні.

Джерело в МВС не змогло #Буквам сказати точно, чи відкриють кордони для іноземців. Але зазначило, що ініціатором нової постанови має виступити МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.