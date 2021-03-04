Уряд планує дозволити щеплювати людей поза чергою, аби не було залишків вакцин

Про це Шмигаль сказав на прессконференції.

“Є частина вакцин, які не встигають використатись у період, коли вони відкриті, і мають бути використані протягом двох-трьох діб, далі така вакцина має фактично викидатись … Треба підбирати і моделювати систему сьогодні так, щоби якщо люди з першого етапу в тому чи іншому пункті призначення провакцинувались, і лишаються якісь залишкові дози, значить треба залучати людей з другого етапу вакцинації, з третього етапу вакцинації”, – сказав Шмигаль.

За його словами, розв’язувати цю проблему дасть змогу Портал електронної вакцинації, через який людей запрошуватимуть на щеплення.

Раніше прем’єрміністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.