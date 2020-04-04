Кабінет міністрів України пояснив, чи можна ходити по вулиці без маски.

Про це повідомляє пресслужба Уряду.

Так, в Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.

Зазначається, що громадське місце – це частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під’їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

При цьому, перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо.

“Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення “громадське місце”, – наголосили у Кабміні.

Зазначається, що враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби всі люди розглядаються як потенційно інфіковані.

“Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується”, – пояснили у пресслужбі.

Крім того, в Офісі омбудсмена України зазначили, що конституційне право на вільне пересування країною не є абсолютним і може бути обмежене відповідним законом.

У даному випадку і з огляду на ситуацію, що склалася в Україні, та вжиттям державою заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню COVID-19, таким законом є закон “Про захист населення від інфекційних хвороб”, яким визначено, зокрема засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій, і який встановлює права, обов’язки та відповідальність фізичних осіб у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.