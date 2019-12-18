Сьогодні, 18 грудня, Кабінет міністрів України підтримав проєкт закону “Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян“.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

“Лише за 2019 рік поліція отримала 3 403 повідомлень про замінування 91 818 об’єктів. На практиці правоохоронці повинні перевірити кожне таке повідомлення. Лише за п’ять місяців цього року слідчими розпочато досудове розслідування близько 600 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності“ Кримінального кодексу“, – наголосив голова МВС Арсен Аваков.

Він пояснив, що відтепер за неправдиве повідомлення про замінування, зловмиснику загрожує обов’язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Крім того, друга частина статті 259 ККУ передбачає посилену кримінальну відповідальність за злочин передбачений цією статтею та збільшує термін позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Стаття 259 КК України також доповнюється приміткою, якою визначається зазначений у частині другій термін “критично важливі об’єкти інфраструктури“, що вживається в значенні, визначеному законом України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України“, – підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Тепер за відповідні зміни також мають проголосувати на засідання Парламенту.