Кабінет Міністрів призначив Євгена Кузькіна головою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору), а також Микиту Лагуніна тимчасовим керівником Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).

Про це йдеться у розпорядженнях на сайті Уряду.

“Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича Головою Державного агентства автомобільних доріг України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків до 19 травня 2022 р.” – йдеться у розпорядженні.

Кузькін до цього працював першим заступником очільника “Укравтодору” Олександра Кубракова (призначений у листопаді 2019 році). Сам Кубраков у травні очолив Мінінфраструктури.

Євген Кузькін — доктор економічних наук, має почесне звання “Заслужений економіст України”. Нагороджений орденом “За заслуги” ІІ ступеня.

Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника Міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Укравтодор

Також Уряд звільнив за власним бажанням Єгора Прокопчука з посади голови Укртрансбезпеки – там він працював з вересня 2020 року. Наразі службу тимчасово очолив його заступник Микита Лагунін.