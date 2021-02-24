Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні призначив нових очільників Державного космічного агентства та Державного агентства з управління зоною відчуження.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Зокрема, Держакосмос очолив Володимир Тафтай.

Раніше він працював начальником управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки. З вересня 2020 року Тафтай займав посаду віце-президента ДП “Антонов”.

За даними ЗМІ, на посаду глави Держкосмосу він претендував ще в 2019 році.

Водночас, головою Держагентства з управління зоною відчуження призначено Сергія Костюка.

В 2018-2019 роках він очолював державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильський спецкомбінат”, а в 2019-2020 роках – державне спеціалізоване підприємство “Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами”.