Рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.
Пропозицію призначити Магалецьку озвучив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
“Пропозицію призначити на вакантну посаду голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів України Магалецьку Владиславу, погодившись з пропозицією міністра економіки”, – звернувся він на засіданні до присутніх.
Владислава Магалецька — віцепрезидент компанії SigmaBleyzer, віцепрезидент Союзу українських підприємців (СУП), член наглядової ради програми “Агрокебети”.
У 2010-2014 роках була заступником генерального директора агрохолдингу “Мрія”, входила до складу правлінь “Пальміра Рута” і “Київської інвестиційної групи”.
З 2014 по 2016 рік була заступником міністра аграрної політики й продовольства України з питань європейської інтеграції. З 2016-го – радник глави Мінагропроду і член Національної ради реформ.
До цього тимчасовим виконувачем обов’язків голови відомства була Оксана Шевченко.
- У жовтні 2019 року посаду голови Держспоживслужби залишив Володимир Лапа.