Кабінет міністрів України призначив головою Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів віцепрезидента Союзу українських підприємців Владиславу Магалецьку.

Рішення прийняли сьогодні, 13 жовтня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

Пропозицію призначити Магалецьку озвучив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

“Пропозицію призначити на вакантну посаду голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів України Магалецьку Владиславу, погодившись з пропозицією міністра економіки”, – звернувся він на засіданні до присутніх.

Владислава Магалецька — віцепрезидент компанії SigmaBleyzer, віцепрезидент Союзу українських підприємців (СУП), член наглядової ради програми “Агрокебети”.

У 2010-2014 роках була заступником генерального директора агрохолдингу “Мрія”, входила до складу правлінь “Пальміра Рута” і “Київської інвестиційної групи”.

З 2014 по 2016 рік була заступником міністра аграрної політики й продовольства України з питань європейської інтеграції. З 2016-го – радник глави Мінагропроду і член Національної ради реформ.

До цього тимчасовим виконувачем обов’язків голови відомства була Оксана Шевченко.