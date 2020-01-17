Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який сьогодні написав заяву про відставку, завірив, що Уряд продовжує працювати в штатному режимі.

Про це він сказав виступаючи в Верховній Раді України, повідомляє кореспондент #Букв.

“Останнім часом щодо Уряду точиться велика кількість інформаційних атак. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат усередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це не правда! Наша сильна позиція проявляється в тому, що ми одна команда. Тому Уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді може працювати. Це є політичне рішення“, – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.

Президент України Володимир Зеленський отримав заяву Прем’єра Олексія Гончарука для розгляду, хоча це не входить до його повноважень.