Про це він сказав виступаючи в Верховній Раді України, повідомляє кореспондент #Букв.
“Останнім часом щодо Уряду точиться велика кількість інформаційних атак. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат усередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це не правда! Наша сильна позиція проявляється в тому, що ми одна команда. Тому Уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді може працювати. Це є політичне рішення“, – сказав він.
Нагадаємо, сьогодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.
Президент України Володимир Зеленський отримав заяву Прем’єра Олексія Гончарука для розгляду, хоча це не входить до його повноважень.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що оприлюднені напередодні аудіозаписи з голосом нібито прем’єра Олексія Гончарука були змонтовані.