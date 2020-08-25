Верховна Рада проголосувала за те, щоб доручити Уряду до грудня провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

“За” проєкт постанови проголосували 279 народних обранців.

Державний герб України складається з малого і великого. Малий герб — золотий тризуб на блакитному тлі. Він був затверджений Верховною Радою 19 лютого 1992 року.

Великий герб поки не затверджено.

Нині Рада проголосувала за те, щоб доручити Кабміну оголосити конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

У тексті законопроєкту сказано, що в Україні досі на законодавчому рівні не визначено ескіз, опис, порядок використання і правовий захист великого Державного герба.

“Здійснити всебічне громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, встановлені за результатами конкурсу до 1 грудня 2020 року”, – зазначено в пояснювальній записці.

Проти такої ідеї виступили деякі народні депутати.

Так, нардеп від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович проти ідеї, яку підтримали його колеги.

Він пояснив, що це вже п’ятий конкурс за час української незалежності.

Він нагадав, що рішення про те, що мають бути малий і великий герби приймалося тоді, коли в Раді була велика кількість нардепів від Комуністичної партії, які погоджувалися віддати голоси за “тризуб” лише у разі згадки про “великий герб”.

“Насправді тризуб Володимира Великого — це і є наш справжній державний герб, символ нашої приналежності до Київської Русі, нашої боротьби за українську державність”, – написав він.

Підтримав колегу нардеп від “Батьківщини” Іван Крулько. Його політсила пропонує затвердити тризуб єдиним Державним гербом України.

“Пропонуємо затвердити тризуб не малим, не великим, а Державним гербом України, який об’єднує всю Україну, а не розколює її”, – зазначив він.

І собі ініціатор постанови спікер Дмитро Разумков розповів, що до роботи буде залучено геральдистів, експертів та науковців.

“Будемо сподіватися, що завдяки злагодженій роботі та громадськості, і фахівців, і Верховної Ради та Кабінету міністрів і президента ми зможемо це зробити й до 30-річчя незалежності нашої держави зможемо прийняти цей законопроєкт”, – зазначив він.