Таке рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні.
Звернутися в ЦНАП можна буде за:
- призначенням пільг на оплату комунальних послуг;
- перерахунком пенсій;
- призначенням соціальної допомоги непрацюючій особі;
- наданням адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам і т.д.
“Це продовження нашої політики – державні послуги повинні бути зручними для громадян, а не для чиновників”, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
- Раніше повідомлялося, що в Україні створюють Національну вебплатформу Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).