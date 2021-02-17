Таке рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Звернутися в ЦНАП можна буде за:

  • призначенням пільг на оплату комунальних послуг;
  • перерахунком пенсій;
  • призначенням соціальної допомоги непрацюючій особі;
  • наданням адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам і т.д.

“Це продовження нашої політики – державні послуги повинні бути зручними для громадян, а не для чиновників”, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

  • Раніше повідомлялося, що в Україні створюють Національну вебплатформу Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

 