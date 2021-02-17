Кабінет міністрів України розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Таке рішення Кабмін прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Звернутися в ЦНАП можна буде за:

призначенням пільг на оплату комунальних послуг;

перерахунком пенсій;

призначенням соціальної допомоги непрацюючій особі;

наданням адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам і т.д.

“Це продовження нашої політики – державні послуги повинні бути зручними для громадян, а не для чиновників”, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.