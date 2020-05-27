Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні вніс Панаму до Переліку офшорних зон.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідні зміни внесено до розпорядження Кабміну №143 від 23 лютого 2011 року “Про віднесення держав до переліку офшорних зон”. Панама додана в розділ “Центральна Америка”.

Повний список офшорних зон:

Британські залежні території

Острів Гернсі

Острів Джерсі

Острів Мен

Острів Олдерні

Центральна Америка

Беліз

Панама

Європа

Андорра

Гібралтар

Монако

Карибський регіон

Ангілья

Антигуа і Барбуда

Аруба

Багамські Острови

Барбадос

Бермудські Острови

Британські Віргінські Острови

Віргінські Острови (США)

Гренада

Кайманові Острови

Монтсеррат

Нідерландські Антильські Острови

Пуерто-Ріко

Сент-Вінсент і Гренадіни

Сент-Кітс і Невіс

Сент-Люсія

Співдружність Домініки

Теркс і Кайкос

Тринідад і Тобаго

Африка

Ліберія

Намібія

Сейшельські Острови

Тихоокеанський регіон

Вануату

Гуам

Маршальські Острови

Науру

Ніуе

Палау

Острови Кука

Американське Самоа

Самоа

Фіджі

Південна Азія

Мальдівська Республіка