Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Відповідні зміни внесено до розпорядження Кабміну №143 від 23 лютого 2011 року “Про віднесення держав до переліку офшорних зон”. Панама додана в розділ “Центральна Америка”.
Повний список офшорних зон:
Британські залежні території
- Острів Гернсі
- Острів Джерсі
- Острів Мен
- Острів Олдерні
Центральна Америка
- Беліз
- Панама
Європа
- Андорра
- Гібралтар
- Монако
Карибський регіон
- Ангілья
- Антигуа і Барбуда
- Аруба
- Багамські Острови
- Барбадос
- Бермудські Острови
- Британські Віргінські Острови
- Віргінські Острови (США)
- Гренада
- Кайманові Острови
- Монтсеррат
- Нідерландські Антильські Острови
- Пуерто-Ріко
- Сент-Вінсент і Гренадіни
- Сент-Кітс і Невіс
- Сент-Люсія
- Співдружність Домініки
- Теркс і Кайкос
- Тринідад і Тобаго
Африка
- Ліберія
- Намібія
- Сейшельські Острови
Тихоокеанський регіон
- Вануату
- Гуам
- Маршальські Острови
- Науру
- Ніуе
- Палау
- Острови Кука
- Американське Самоа
- Самоа
- Фіджі
Південна Азія
- Мальдівська Республіка
- Раніше Міжнародна організація-журналістів розслідувачів “Центр з розслідування корупції та організованої злочинності” (OCCRP) простежила механізм, який дозволив олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести $5,5 млрд в офшори.