Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідні зміни внесено до розпорядження Кабміну №143 від 23 лютого 2011 року “Про віднесення держав до переліку офшорних зон”. Панама додана в розділ “Центральна Америка”.

Повний список офшорних зон:

Британські залежні території

  • Острів Гернсі
  • Острів Джерсі
  • Острів Мен
  • Острів Олдерні

Центральна Америка

  • Беліз
  • Панама

Європа

  • Андорра
  • Гібралтар
  • Монако

Карибський регіон

  • Ангілья
  • Антигуа і Барбуда
  • Аруба
  • Багамські Острови
  • Барбадос
  • Бермудські Острови
  • Британські Віргінські Острови
  • Віргінські Острови (США)
  • Гренада
  • Кайманові Острови
  • Монтсеррат
  • Нідерландські Антильські Острови
  • Пуерто-Ріко
  • Сент-Вінсент і Гренадіни
  • Сент-Кітс і Невіс
  • Сент-Люсія
  • Співдружність Домініки
  • Теркс і Кайкос
  • Тринідад і Тобаго

Африка

  • Ліберія
  • Намібія
  • Сейшельські Острови

Тихоокеанський регіон

  • Вануату
  • Гуам
  • Маршальські Острови
  • Науру
  • Ніуе
  • Палау
  • Острови Кука
  • Американське Самоа
  • Самоа
  • Фіджі

Південна Азія

  • Мальдівська Республіка

Фото: https://t.me/oleksiihoncharenko

  • Раніше Міжнародна організація-журналістів розслідувачів “Центр з розслідування корупції та організованої злочинності” (OCCRP) простежила механізм, який дозволив олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову вивести $5,5 млрд в офшори.

 