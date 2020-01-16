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Уряд щоквартально буде звітувати Зеленському про пожежну безпеку

Кабінет міністрів буде щоквартально інформуватиме президента Володимира Зеленського про пожежну безпеку в Україні.

Четвер, 16 січня 2020, 14:55

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський поставив Кабінету Міністрів завдання – продовжити роботу щодо посилення контролю пожежної безпеки, покращення матеріально-технічного стану рятувальних підрозділів і служб. Зокрема, уряд повинен щоквартально інформувати Президента про результати цієї роботи.

Лист було надіслано Прем’єр-міністру у відповідь на повідомлення уряду, згідно з яким на 8 січня 2020 року проведено позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки на 10374 об’єктах із 37006 об’єктів, які підлягають перевіркам (тобто проінспектовано 28 %).

За результатами перевірок виявлено, що на 9208 об’єктах відсутні, несправні або не обслуговуються автоматичні системи протипожежного захисту, на 2066 системи електропостачання потребують заміни або ремонту, 3365 об’єктів потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння.

Згідно з повідомленням Кабміну, перевірки за додержанням та виконанням вимог законодавства y сфері техногенної та пожежної безпеки тривають.

Зазначається, що за порушення вимог пожежної безпеки та невиконання приписів до адміністративної відповідальності притягнуто 9934 керівники закладів і відповідальні посадові особи.

Згідно з інформацією уряду, в державному бюджеті на 2020 рік видатки загального фонду для ДСНС на забезпечення діяльності сил цивільного захисту затверджені в сумі 12,3 млрд грн (що на 18,8 % більше порівняно з 2019 роком). На придбання спеціальної аварійно-рятувальної (пожежної) техніки – 600,4 млн грн, на інші видатки (пальне, спецодяг, обслуговування техніки, послуги зв’язку тощо) – 233,3 млн грн.

Нагадаємо, що в Одесі, після пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, були звільнені керівники ДСНС в області.

  • Внаслідок  пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, загинули 16 людей, ще 47 постраждали.
  • 4 грудня, в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася пожежа. Того ж дня студентка коледжу померла у лікарні від отриманих травм.
  • У поліції почали розслідування у справі про пожежу в одеському коледжі. Розглядаються кілька версій початку пожежі: зокрема, загоряння через несправність електропроводки і навмисний підпал.
  • Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, яку підозрюють у службовій недбалості.
Теги: Володимир Зеленський, ОПУ, Уряд, звіт, пожежна безпека

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