Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

У Бюджетній декларації передбачений фіскальний простір, який розподілятиметься в рамках державного бюджету на пріоритетні напрями.

Серед пріоритетів, визначених Бюджетною декларацією, є:

  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток агропромислового комплексу;
  • формування чистого та безпечного довкілля;
  • розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;
  • посилення енергонезалежності;
  • створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;
  • забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;
  • забезпечення якісного рівня медицини;
  • підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Крім того, у Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу. Бюджетну декларацію має розглянути Верховна Рада.

  • Нагадаємо, що за квітень державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 20 млрд грн та на 1,16 млрд дол. США у доларовому еквіваленті.