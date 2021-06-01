31 травня на позачерговому засіданні Уряду вперше було схвалено Бюджетну декларацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

У Бюджетній декларації передбачений фіскальний простір, який розподілятиметься в рамках державного бюджету на пріоритетні напрями.

Серед пріоритетів, визначених Бюджетною декларацією, є:

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток агропромислового комплексу;

формування чистого та безпечного довкілля;

розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;

посилення енергонезалежності;

створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;

забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;

забезпечення якісного рівня медицини;

підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Крім того, у Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу. Бюджетну декларацію має розглянути Верховна Рада.