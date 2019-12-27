Про це повідомила прес-служба Кабміну.
“Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього”, – зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Зокрема, законопроєктом визначається сфера застосування медіації, її принципи, вимоги до медіатора, його права, обов’язки та відповідальність, а також проведення медіації права та обов’язки сторін.
Зазначається, що можливість вирішувати конфлікт за результатами досягнутих домовленостей – це невеликі фінансові затрати та скорочення строків вирішення.
Крім того, прийняття даного законопроєкту зменшить навантаження на суди та скоротить кількість оскаржуваних судових рішень.
- Раніше повідомлялося, що в нинішньому році в систему Міністерства юстиції України – безоплатну правову допомогу (БПД) впровадять медіацію у справах неповнолітніх і створення незалежних провайдерів БПД на базі юридичних клінік.