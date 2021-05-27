Про це у Twitter написав голова словацького МЗС Іван Корчок.

“Після рішення лідерів Євросоюзу Словаччина забороняє польоти через свій повітряний простір та користування аеропортами для білоруських авіаліній. Це чітка відповідь на неприйнятні дії і порушення правил режимом у Білорусі”, – наголосив Корчок.

Проте очільник МЗС не назвав дату, коли почне діяти заборона.

Раніше авіакомпанія МАУ підтримала заборону на польоти над територією Білорусі. Попри те, що деякі рейси тепер триватимуть на 40 хвилин довше – компанія не підвищуватиме ціни на квитки.