Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, очікується, що це рішення збільшить доступ лікарень до лікарських засобів та медичних виробів, що використовуються у боротьбі з коронавірусною хворобою.
Також Уряд розширив перелік товарів, що ввозяться в Україну та звільняються від сплати ПДВ.
Зокрема, від мита та ПДВ звільняються тест-системи, призначені для кількісного виявлення антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу та інші тест-системи.
- Раніше повідомлялось, що вакцини проти коронавірусу COVID-19, які Україна закуповуватиме наступного року, звільнили від сплати податку на додану вартість.