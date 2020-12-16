Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні спростив правила ввезення в Україну препаратів, які використовують для лікування коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, очікується, що це рішення збільшить доступ лікарень до лікарських засобів та медичних виробів, що використовуються у боротьбі з коронавірусною хворобою.

Також Уряд розширив перелік товарів, що ввозяться в Україну та звільняються від сплати ПДВ.

Зокрема, від мита та ПДВ звільняються тест-системи, призначені для кількісного виявлення антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу та інші тест-системи.