Федеральна торгова комісія США (FTC) позивається проти Facebook через "багаторічний курс антиконкурентної поведінки". Йдеться, зокрема, про придбання платформи Instagram та месенджера WhatsApp.

Про це повідомляється на сайті комісії.

У своєму позові FTC стверджує, що компанія незаконно підтримує монополію на соціальні мережі, вже багато років демонструючи антиконкурентну поведінки. Позову передувало тривале розслідування, яке комісія вела у співпраці з коаліцією генеральних прокурорів 46 штатів, округу Колумбія та Гуаму (незалежна частина США).

Комісія заявляє, що Facebook дотримується стратегії для усунення загроз своїй монополії, яка включала придбання у 2012 році майбутнього конкурента Instagram та месенджера WhatsApp у 2014.

“Такий спосіб поведінки завдає шкоди конкуренції, не залишаючи споживачам вибору своєї соціальної мережі та позбавляючи рекламодавців переваг конкуренції”, — вважає FTC.

FTC в суді вимагає накладення на Facebook постійної судової заборони, яка може включати вимогу продати активи Instagram та WhatsApp.

Крім того, комісія хоче змусити Facebook повідомляти про злиття з іншими компанія або поглинання таких у майбутньому, а також узгоджувати такі дії.

Реакція Facebook

Компанія вже відреагувала на повідомлення комісії про позов, заявивши, що раніше FTC схвалила придбання, через які тепер позивається.

“Ми розглядаємо скарги і скоро розповімо більше. За роки після того, як Федеральна торгова комісія схвалила наші придбання, уряд тепер вимагає прийняття рішення, не беручи до уваги вплив цього прецеденту на ширше бізнес-співтовариство або людей, які кожен день вибирають наші продукти”, — прокоментували в Facebook.