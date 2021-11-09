Про це повідомили на сайті компанії Merck.
Американський уряд готовий заплатити за цю партію пігулок мільярд доларів. Однак, в Управлінні з контролю за продовольством та медикаментами (FDA) планують розглянути заявку Merck на дозвіл використання пігулок тільки 30 листопада.
До цього, в червні, американський уряд ухвалив рішення придбати 1,7 млн доз пігулок за 1,2 млрд доларів. Тепер йдеться про придбання ще 1,4 млн доз.
Підписаний контракт дозволяє придбати ще 2 млн доз.
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Як відомо, на препарат звернули увагу після того, як минулого місяця дослідження показали, що на ранній стадії зараження коронавірусом він допомагає вдвічі знизити вірогідність смерті та госпіталізації внаслідок хвороби.
“Молнупіравір, якщо його дозволять, стане препаратом, який боротиметься проти COVID-19, аби припинити пандемію”, – вважає Френк Клайберн, один з керівників Merck.
Цей препарат може стати першим противірусним пероральним засобом проти COVID-19.
- Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила потенційно революційні противірусні пігулки проти COVID-19. Йдеться про препарат “Молнупіравір” виробництва компаній Merck, Sharp and Dohme (MSD) та Ridgeback Biotherapeutics.
- В Україні проведуть клінічні випробування таблеток проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck.