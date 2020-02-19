Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні створив Єдину комісію з питань політв'язнів, утримуваних в Російській Федерації.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

“Опікою наших політв’язнів в РФ займатиметься Єдина комісія з цих питань. Раніше цих комісій було дві”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота Єдиної комісії допоможе максимально якісно та своєчасно надавати допомогу, зокрема матеріальну, тим, хто повернувся з полону.

Крім того, комісія буде ефективно координувати взаємодію органів державної влади, які відповідальні за допомогу тим, хто був позбавлений свободи.